Fresco di stampa il volume con gli atti del convegno PICTA FRAGMENTA 2018, curato dalla prof Antonella Corallini, Positanonews lo annuncia con grande piacere, perchè all’interno, oltre una serie di importanti studi, è contenuta la prima presentazione della Villa Romana di Positano, gli inviati lo seguirono tutto nelle sue giornate di intenso lavoro.Il convegno si concluse con una visita di tutti gli studiosi proprio a Positano nella villa romana, la copertina stessa del volume raffigura le pitture di Positano, come il logo del convegno del 2018.

Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale “Picta Fragmenta. Rileggendo la pittura vesuviana” dedicato alla pittura parietale di Pompei, Ercolano e degli altri siti della regione del Vesuvio, ospitato nel settembre 2018 al MANN di Napoli.

Una pubblicazione monografica imponente e di grande rilevanza, che offre uno sguardo aggiornato e interdisciplinare sui molteplici aspetti che, a partire dal vasto repertorio offerto dai reperti della regione vesuviana, riguardano la pittura parietale antica: dai linguaggi formali ai repertori tematici e iconografici, dagli elementi tecnici alla figura dei pictores, dall’organizzazione delle botteghe ai rapporti con la committenza, dagli indicatori cronologici ai contesti di lavoro, fino ai nuovi ritrovamenti e alle connesse metodologie di restauro e conservazione.

Più di cinquanta contributi e oltre ottanta autori, per un volume di riferimento in materia storico-artistica e archeologica.

Sommario

‘Picta fragmenta’. Le radici di un libro

Antonella Coralini

1. LAVORI IN CORSO

Per una ricomposizione degli apparati pittorici dei Praedia Iuliae Felicis di Pompei

Valeria Sampaolo

‘Alibi’. Pitture in museo

Antonella Coralini, Valeria Sampaolo

‘Disiecta membra’: frammenti pittorici dalla Villa di Cicerone a Pompei

Rosaria Ciardiello

De Pouzzoles au Musée de Naples : les stucs des tombes monumentales romaines

Dorothée Neyme

Digitalizzare la materia, generare informazione. Dal plastico in sughero al sistema informativo per lo studio della pittura pompeiana

Daniele Malfitana, Giulio Amara, Antonino Mazzaglia, Giovanni Fragalà, Danilo P. Pavone, Samuele Barone

Fra ricerca e didattica: uno studio di archeobotanica per la Collezione degli Affreschi del Museo di Napoli

Riccardo Motti, Elisabetta Moscato

2. AL DI LÀ DEI QUATTRO STILI, FRA TRADIZIONE E NUOVE SCOPERTE

I Quattro Stili: l’eredità di August Mau

Agnes Allroggen-Bedel

Decorazioni parietali nelle case della Pompei tardo-sannitica: le pitture a schema semplice

Dora D’Auria

Verso il Secondo Stile? Per un inquadramento del ruolo della Campania in età ellenistica

Rita Benassai

Decorazioni di Secondo Stile da una villa suburbana presso Cuma

Cristina Regis, Ophélie Vauxion

Il mausoleo dei “girali d’acanto” della necropoli di Cuma

Priscilla Munzi, Marina Covolan, Marcella Leone, Dorothée Neyme

Fragmented Histories and “Puzzle Pieces”: the Style Periods at Villa A at Oplontis

Regina Gee

From Frescoes to Marbles at Oplontis Villa A: Paradigm of Élite Taste 50 B.C.–A.D. 79

John R. Clarke

La villa c.d. “Secondo Complesso” di Stabia: pitture parietali ‘in situ et alibi’

Maria Cristina Napolitano

Frammenti pittorici inediti dalla Villa Cuomo di Sant’Antonio Abate

Carmela Ariano

3. IMMAGINI E SIGNIFICATI

La natura morta e l’osservatore: per una rilettura di un “genere minore” nella pittura pompeiana

Silvana Costa

Architettura domestica come spazio della rappresentazione del mito

Raffaella Federico

What Were They Thinking? Villa Landscapes As a Source of Architectural Comparanda

Josef Souček

Corna di cervo nelle rappresentazioni architettoniche

Michael Ramsperger

La ‘domina’ nel grande fregio della Villa dei Misteri: una proposta di rilettura

Laura Caso

Il cane nella pittura parietale di Pompei: elementi per uno studio iconografico e naturalistico

Michele Di Gerio, Alessia Fuscone

I gesti dell’ebbrezza. La fortuna del ‘concrepare digitos’

Francesca Fagioli, Monica Salvadori, Clelia Sbrolli

4. PITTURE E CONTESTI: SPAZI E DECORAZIONI, COMMITTENTI E FRUITORI

La decorazione parietale delle ‘alae’: Pompei, regio VI

Elisabetta Cova

Comprendre les complexes thermaux de Baïes a partir de leurs décors : l’exemple de la dernière phase decorative du portique

Léa Narès

Social Expectations and Egyptian Motifs in Pompeian Wall Paintings

Anu Kaisa Koponen

Il ‘Genius theatri’ di Sessa Aurunca

Sergio Cascella

Pitture di giardino tra realtà e artificio illusorio

Roberta Montella

5. COLLECTA MEMBRA: SCAVI ALIBI

Rileggere la pittura antica attraverso una fonte manoscritta inedita: Ferdinando Galiani e i dipinti del Museo Ercolanese

Paola D’Alconzo

Il ruolo del disegno nello studio della pittura vesuviana. Il caso del c.d. Pantheon di Pompei

Grete Stefani

Restituer la peinture de jardin de la maison des Dioscures de Pompéi

Eric Morvillez

La decorazione della Casa di Nettuno e Anfitrite a Ercolano: reintegrazione e sintesi virtuale delle pitture ‘in situ et alibi’

Alexandra Dardenay, Hélène Eristov

Dalle fonti d’archivio ai rilievi vettoriali: il triclinio 41 della Casa del Centenario a Pompei

Irene Loschi

Pittura antica e restauro virtuale

Antonella Coralini, Massimo Limoncelli

LaRPA. Il Laboratorio di Rilievo e Restituzione della Pittura Antica dell’Università di Bologna

Andrea Fiorini, Silvia Di Cristina

6. ‘PICTORES’: MATERIALI E TECNICHE, SCELTE E PRASSI

Le firme di Alexandros Athenaios sui c.d. “monocromi su marmo” da Ercolano

Sara Lenzi

La pittura parietale romana come somma di addizioni: quantificare la produzione

Francesca Bologna

Uso dei colori e scelta dei pigmenti nel mondo romano

Monica Ceci, Hilary Becker

Stylistic Analysis and Multi-Spectral Imaging of Wall Paintings at Villa Arianna

Paolo Gardelli, Michael Wolf, Alexander Butyagin, Aurora Raimondi Cominesi

Archeometrie della pittura parietale: il campione vesuviano in contesto

Antonella Coralini

7. CONSERVARE E RESTAURARE: PROBLEMI E SOLUZIONI

Restauri antichi delle pitture parietali di Ercolano: le Case del Bicentenario e dell’Apollo Citaredo

Francesco Sirano, Domenico Camardo, Annunziata Laino, Mario Notomista

Objectives and Criteria for the Conservation of the Wall Paintings in the ‘Tablinum’ of the House of the Bicentenary at Herculaneum

Leslie Rainer, Mark Gittins, Anna Arcudi

Sul restauro di due pitture dalla c.d. Area sacra suburbana di Ercolano

Mario Notomista

Frammenti: conservazione, restauro e valorizzazione

Sara Puleo

Dalla conservazione degli apparati decorativi ‘in situ’ al restauro di pitture in frammenti: percorsi di conoscenza tra formazione e ricerca

Diego Elia, Michela Cardinali

Studio e restauro di un frammento di pittura parietale dalla Villa della Pisanella a Boscoreale

Tessa Pirillo

Restauro di un frammento di pittura parietale dalla Casa del Bracciale d’Oro a Pompei

Elisa Peroni

Su un frammento di pittura parietale con fregio nilotico dalla Casa dello Scultore a Pompei: problematiche conservative e restauro

Carolina Tommarelli, Diego Elia, Lorenzo Appolonia, Paola Croveri, Laura Degani

Definizione delle metodologie di intervento su un frammento di pittura parietale dall’area vesuviana

Claudia Rubino, Michela Cardinali, Diego Elia, Paola Croveri, Paola Manchinu

8. DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

Documentare, conoscere, comunicare: le pareti dipinte di (e da) Ercolano

Antonella Coralini

Scavi ‘in situ et alibi’: pareti dipinte di (e da) Villa Sora

Antonella Coralini

Dall’ipogeo medievale della Chiesa Madre di Positano alla villa romana: scavi, restauri, musealizzazione

Silvia Pacifico, Diego Guarino

Rehabilitating Fragments from the Villa of Numerius Popidius Florus at Boscoreale in Malibu

Kenneth Lapatin

Une collection de peintures d’origine inconnue

Alix Barbet

POSTFAZIONE

‘Picturae’. Per una lettura al plurale

Antonella Coralini

APPARATI

Bibliografia

a cura di Erika Vecchietti

Abstracts

Indice dei nomi

a cura di Elisabetta Gravino

Indice dei luoghi

a cura di Elisabetta Gravino

Autori – Referenze fotografiche