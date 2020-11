La Pandemia non ferma Capri Watch che oggi dall’Isola Azzurra emana il suo primo “DPCM”, ovvero un Discount Promotion Coupon Marketing destinato esclusivamente agli abitanti delle Regioni dichiarate in “Zona Rossa” che al momento non possono fare lo shopping natalizio nei negozi tradizionali.

Capri,24 Novembre 2020

“Pensare positivo in tempi di crisi”, è questa la filosofia che ha spinto il patron di Capri Watch Silvio Staiano ad emanare e lanciare sul web il suo primo “DPCM” (Discount Promotion Coupon Marketing). Ovviamente potranno accedere a questa geniale iniziativa solo chi risiede nelle Zone Rosse dove il lock down è più pesante che nell’altra parte dell’Italia colorata e limita ai cittadini il tradizionale shopping di Natale e fine d’anno. Nelle città desertificate di oggi e con gli orari di chiusura ridotti a poche ore al giorno, ecco partire ancora una volta dal Centro Operativo di Capri Watch l’idea di entrare nella rete di chi segue da sempre le Collezioni Capri Watch e regalare loro l’opportunità di acquistare con un semplice clic il proprio “oggetto del desiderio” .

“Ma non si tratta solo di un invito all’acquisto – spiega Silvio Staiano, il creativo patron di Capri Watch che ha lanciato questa originale idea – ma chi risiede in quelle zone avrà, tramite Facebook ed Instagram, un Coupon di sconto da applicare su tutti gli oggetti del brand che intende acquistare. Saremo noi ad arrivare alla nostra clientela fidelizzata – scrive Silvio Staiano nel suo DPCM – attraverso i social. E poi conclude – la nostra iniziativa mira ad essere vicino a chi abita nelle Regioni a “Zona Rossa” dove, con i negozi chiusi, è privata persino la gioia di acquistare di persona un dono natalizio per i suoi cari, ecco perché abbiamo ideato il coupon “DPCM”: per rendere felice chi dona, spendendo un po’ meno e, certamente, chi riceve”.

