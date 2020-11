La nuova collezione di Etro celebra la Costiera amalfitana, da Capri a Positano

La collezione primavera-estate 2021 di Etro celebra la Costiera amalfitana. L’estate italiana è il tema della collection che ha offerto un’interpretazione chic del classico stile rivierasco. Marella Agnelli e Jackie Kennedy Onassis durante le loro vacanze estive a Capri o Positano avrebbero probabilmente indossato molti degli abiti che Etro ha mandato in passerella a fine settembre a Milano.

Attingendo agli archivi della casa di moda, la designer Veronica Etro ha recuperato stampe realizzate dal 92 al 95 per una collezione colorata e fresca. Tra capi senza tempo, quintessenza della stagione calda, come bermuda, Capri leggings, costumi interi e abiti fluttuanti percorsi da stampe di maioliche. Mentre le T-shirt si rivestono di righe e di ricami che raffigurano paesaggi cartolina. Motivi di corde, catene marine, ancore, conchiglie e barche a vela puntellano la collezione mentre un nuovo pegaso-tritone appare come logo sulle maglie.