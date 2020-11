La Lupa è pronta a sfidare il Ciuccio nell’arena del San Paolo

Roma –Parma offre numerosi spunti. In primis la Roma è la prossima avversaria del Napoli, poi a difendere i pali della Roma c’è Antonio Mirante che ha difeso per anni la porta del Parma. Altro motivo d’interesse è la sfida tutta campana trai due portieri. Si sfidano Antonio Mirante da Castellammare di Stabia e Luigi Sepe di Torre del Greco. In pratica un derby vespe contro corallini. C’è anche il ritorno di Gervinho a Roma La Roma si dispone con un falso 4-2-4. In verità è un 3-5 2. In difesa agiscono Ibanez, Cristante centrale e Mancini. AI lati agiscono Karsdorp,, forse l’anello debole della Roma a destra e a sinistra c’è Spinazzola. A centrocampo c’è Villar che è posizionato davanti alla difesa poi c’è Veretout, e rientra sulla linea dei due Mkhitaryan. In attacco Pedro e oggi Mayoral al posto di Dzeko ancora alle prese con il Covid 19. La sfida ha un solo padrone e dura solo 45’. Nel primo tempo i giallo-rossi si assicurano la vittoria. I goal sono di Mayoral che approfitta di una bell’azione di Spinazzola. PoiMkhitaryan fa il fenomeno. Il primo goal è un tiro da lontano che batte il povero Sepe e il secondo goal invece è un’azione che parte da Veretout,, passa per Mayoral e si conclude con un tap –in di Mkhitaryan. . 3-0 fine partita. Nel secondo tempo è solo accademia. In conclusione la Roma di oggi è una squadra da temere e portare rispetto. Per i lupi al momento son finiti i tempi cupi, Napoli attento.

IL TABELLINO

ROMA-PARMA 3-0

MARCATORI: 28′ Borja Mayoral, 32′ e 40′ Mkhitaryan

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (52′ Juan Jesus); Karsdorp, Villar (80′ Diawara), Veretout, Spinazzola (80′ Bruno Peres); Pedro (80′ Pellegrini), Mkhitaryan; Borja Mayoral (66′ Carles Perez).

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio (63′ Brunetta), Alves, Gagliolo; Grassi (82′ Busi), Kucka (62′ Kurtic), Sohm, Cyprien, Pezzella (85′ Iacoponi); Inglese, Gervinho (62′ Karamoh).

Arbitro: Manganiello

Ammoniti:

Espulsi: