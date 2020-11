La \"La Quercia delle streghe\" di Gragnano - Capannoni, Lucca vince il Concorso sugli alberi monumentali 2020

Roma – Mipaaf . Si è conclusa la prima edizione del Concorso “Rimettiamoci in Cammino” che ha visto la partecipazione di più di 100 concorrenti con sentiti testi e bellissime fotografie. I partecipanti con passione e professionalità sono andati alla ricerca di tanti meravigliosi patriarchi che oggi il Ministero può mostrare a tutti coloro che purtroppo, ancora oggi, non possono raggiungerli.

Come molti concorrenti hanno sottolineato, impariamo da questi alberi la resistenza e la resilienza e superiamo insieme questo momento.

Dalle fotografie ricevute verrà realizzato il Calendario Alberi Monumentali d’Italia 2021 nel quale saranno pubblicati anche i testi descrittivi, parte rilevante della valutazione.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vince il Concorso “Rimettiamoci in Cammino” in occasione della Giornata nazionale dell’albero: Jessica Bertini codice dell’albero

001/B648/LU/09, Regione Toscana, località Gragnano – Capannoni (LU), albero “La Quercia delle streghe“, specie Quercus pubescens Willd.

Per l’elenco completo fino al tredicesimo classificato vi rimandiamo al sito del Mipaaf https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15571

(la foto della Quercia delle streghe è tratta dal sito del ministero ed è di Jessica Bertini)