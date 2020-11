La Juve Stabia ha un nuovo bomber. Ecco chi è !

Nonostante una posizione in classifica abbastanza comoda, la Juve Stabia non può non affrontare la situazione che sta caratterizzando questa prima parte di stagione gialloblù: la poca capacità realizzativa degli attaccanti, accompagnata da una forma fisica non propriamente perfetta. Sia Cernigoi che Romero, infatti, hanno dimostrato qualche sofferenza in questa prima parte di campionato – senza far riferimento alla positività del primo al Covid-19 – spingendo la società a dover pensare a qualche provvedimento.

Secondo le nostre fonti, il club di Castellammare avrebbe sondato molto il mercato degli svincolati negli ultimi giorni e avrebbe individuato in Francesco Ripa, ex Az Picerno, il profilo adeguato per rinforzare l’attacco delle vespe. Attaccante classe 1985, Ripa conosce molto bene la piazza stabiese, avendo vestito la casacca gialloblù in 67 occasioni, lasciando il segno in ben 29 reti – 27 gol e 2 assist per lui.

L’attaccante, secondo TuttoMercatoWeb inoltre, sarebbe già a Castellammare, pronto per aggregarsi con il gruppo di mister Padalino, mentre l’accordo sul contratto dovrebbe arrivare entro fine settimana – si parla di un contratto annuale, fino a giugno 2021.