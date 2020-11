La guida Michelin 2021 ha insignito il ristorante Lorelei e lo chef Ciro Sicignano della prestigiosa Stella Michelin.

“La cucina di questo giovane chef vi sorprenderà per la schiettezza dei suoi sapori, la capacità di proporre degli ottimi crudi e primi piatti letteralmente da Manuale! I tratti distintivi di quanto giunge in tavola si riassumono in due parole: linearità e morbidezza. Le ricette, eseguite con grande precisione, sono accompagnate da una buona selezione enoica e da un servizio professionale di alto livello; sottofondo musicale ed una terrazza con splendida vista su Ischia, Napoli e Vesuvio. Oltre alle bellissime luci dei tramonti”. (Recensione dell’ispettore della guida Michelin)

“𝚀𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚊𝚜𝚙𝚎𝚝𝚝𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚕𝚌𝚘𝚜𝚊 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚜𝚝𝚎𝚜𝚜𝚊 𝚜𝚎𝚍𝚒𝚊 𝚘𝚐𝚗𝚒 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗𝚘. 𝙾𝚐𝚗𝚒 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚜𝚙𝚎𝚝𝚝𝚒 𝚚𝚞𝚊𝚕𝚌𝚘𝚜𝚊 𝚍𝚒 𝚍𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚘”. (𝖲𝖺𝗅𝗏𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾 𝖣𝗂 𝖦𝗂𝖺𝖼𝗈𝗆𝗈) Dalla terrazza del ristorante Lorelei ringraziamo la guida Michelin, il nostro chef Ciro Sicignano con lo staff di cucina, e il maitre Sascha Fausto con lo staff di sala. Dedichiamo il prestigioso riconoscimento della stella Michelin alla città di Sorrento ed a tutti i cittadini della Penisola Sorrentina, con l’auspicio di una grande ripartenza. Noi di Positanonews non possiamo che congratularci con la Famiglia Apuzzo, che dopo aver seminato e profuso tante energie adesso incomincia a raccogliere i meritati frutti.