La Giornata contro la violenza sulle donne a Positano: istallati 14 manichini femminili in Piazza dei Mulini. Puntuale alle ore 12.oo di questa mattina di mercoledì 25 novembre, ha preso il via il secondo evento della giornata, teso a celebrare le donne, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In Piazza dei Mulini, sono stati istallati 14 manichini femminili, con la presenza di simboli ed elementi che richiamano l’attualità. A tal proposito, il vicesindaco Margherita Di Gennaro, ha aggiunto: “Quest’idea è nata con tutta l’amministrazione. Teniamo molto a questa Giornata e siamo vicini a tutte le donne. I manichini rossi stanno ad indicare le donne che, purtroppo, hanno perso la vita”.