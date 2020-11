La dea bendata stavolta non si veste d’Atalanta

L’ Atalanta scende al Manuzzi per affrontare lo Spezia d’italiano La sfida è equilibrata in quanto lo Soezua riesce a bloccare care sia Gomez che Ilicic. La prima azione è della squadra ligure che con Farias colpisce il palo. Per i bergamaschi ci pensa Gossens che manda alto. L’ equilibrio regna sovrano fino a quando Zapata colpisce il palo. Nei secondi 45′ la noia vince su tutto L’arbitro su consiglio del VAR annulla il goal di Gossens per millimetrico fuorigioco di Zapata. L’Atalanta con Lammers tenta la via del goal con un tiro dal limite che il portiere devia in angolo. Negli ultimi minuti l’Atalanta sfiora due tre volte il goal con Gossens, respinta del portiere, con Pasalic , due rigori in movimento sbagliati e un’altra azine decisamente favorevole per la dea bergamasca. La sfida finisce 0-0 con tanto di rammarico per la squadra di Gasperini che si appresta ad affrontare il Liverpool in Inghilterra….

Spezia-Atalanta 0-0 (primo tempo 0-0)

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali (10’ st Mattiello), Terz (30’ st Chabot)i, Erlic, Bastoni (17’ st Marchizza), Estevez (30’ st Deiola), Ricci, Pobega (1’ st Maggiore), Farias, Gyasi, Nzola. All. Italiano.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Romero, De Paoli (25’ Piccini; 41’ st Sutalo), De Roon, Gosens, Pessina, Zapata (22’ st Lammers), Gomez, Ilicic (39’ st Miranchuk) . All. Gasperini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Ammoniti: 3’ Ricci (S), 28’ Estevez (S), 38’ Gosens (A), 7’ st’ Pasalic (A), 20’ st Terzi (S), 40’ st Pessina (A)