La Costiera Amalfitana fa da sfondo al nuovo spot del Dado Star – VIDEO

Il Mio Dado Classico è la varietà più diffusa in Italia. Viene utilizzato per preparare ogni genere di piatto. In particolare, però, si presta bene alla preparazione di risotti, brodi, sughi, frittate e molti piatti a base di carne. E’, insomma, utilizzato nella quotidianità di ogni cucina.

Il nuovissimo spot che presenta il prodotto si apre proprio su una di queste scene quotidiane impresse nella nostra memoria: una cucina “vintage”, un bambino ruba la carta del Dado, ne fa un aeroplanino e lo lancia. L’aeroplanino diventa il simbolo di questi profumi e sapori capaci di viaggiare attraverso il tempo, per emozionarci ancora oggi.

Ma il film non si chiude nel legame tra passato e presente: una bimba di oggi rilancia l’aeroplanino, come a tramandare alle generazioni future il ricordo di “quel sapore che è parte di noi”.

Il messaggio della campagna, oltre all’italianità e alla tradizione, è la vicinanza con il territorio, esplicitata nei tre differenti spot con un frame finale, l’immagine di tre luoghi simbolo del nostro Paese: Milano, Roma e la Costiera Amalfitana.

Lo spot nasce da un’idea creativa di VMLY&R e prodotto da BRW Filmland sotto la guida dei registi Marco Bellone e Giovanni Consonni. La pianificazione media, coordinata da Havas Media Group, è declinata nel formato da 20” sulle principali emittenti televisive e sulle principali piattaforme social.