Donati 3 computer all’istituto comprensivo Costiero di Vico Equense diretto dalla Dott.ssa Debora Adrianopoli. Un gesto bello che viene dalla Commissione Pari Opportunità di Vico Equense, che si accompagna ad un complesso di azioni solidali e generose che in questo momento emergenziale si sono moltiplicate nella nostra comunità.

“Ringraziamo per la donazione- dichiara il Dirigente Scolastico- E’ un messaggio che va oltre il significato del gesto materiale, è la dimostrazione reale di una visione di società non opportunistica, non utilitaristica, non violenta. Ma non è solo un messaggio di speranza, rappresenta un atto di fiducia concreto nella scuola e nelle nuove generazioni.

Grazie a nome di tutta la comunità scolastica”.