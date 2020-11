La cantante Iva Zanicchi ricoverata per polmonite a seguito del contagio da Covid-19

Anche la cantante Iva Zanicchi, 80 anni, è risultata alcuni giorni fa positiva al Coronavirus e, dopo un iniziale periodo trascorso in casa, è stata costretta a ricorrere al ricovero ospedaliero presso il nosocomio di Vimercate per aver contratto una polmonite bilaterale a seguito del Covid-19. La Zanicchi ha voluto mandare un messaggio attraverso il suo profilo Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae con i tubicini dell’ossigeno nelle narici: “Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sono fiduciosa, adesso sono abbastanza tranquilla, ma quando arriva la sera si entra in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini”.