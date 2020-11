La Campania è zona rossa ma sì allo sport in forma individuale nei pressi della propria abitazione

La Campania è diventata zona rossa. Come era prevedibile ormai da qualche giorno, il Governo ha stabilito che l’intera Regione abbia tutti i canoni per essere “chiusa” per cercare di limitare la diffusione del Covid il più possibile. La buona notizia, però, per gli amanti dello sport che durante il lockdown hanno dovuto inventarsi tutti i modi più strani per cercare di tenersi in forma, è che potranno continuare ad uscire per praticare le attività sportive come la corsa, la camminata veloce, la bici, ecc a patto che sia nei pressi della propria abitazione ed in forma individuale, senza bisogno della mascherina né dell’autocertificazione.