L’ ASL Roma 1 inguaia Lotito! Ecco il motivo.

Sembra complicarsi la posizione della Lazio nel caso tamponi. Da quanto emerge, l’ ASL Roma 1 avrebbe avuto con i biancocelesti soltanto interlocuzioni telefoniche: “Alle telefonate – scrive La Gazzetta dello Sport – non ha fatto però seguito alcuna comunicazione formale relativa ai casi di positività. La ASL a questo punto non ha potuto disporre alcun tipo di mappatura dei contatti del positivo così come previsto dalla legge e dal protocollo FIGC”. Va infatti ricordato che in Italia c’è l’obbligo di comunicare qualsiasi caso di Covid alle autorità sanitarie locali. Non è quindi un caso che la Procura Federale, che ha già ascoltato Lotito e il dottor Pulcini, si stia concentrando proprio sulla comunicazione tra Lazio e ASL.