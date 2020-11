Juventus-Ferencvaros, le formazioni ufficiali

Vincere per mettere in ghiaccio il passato del turno. È questo l’obiettivo della Juventus che, dopo aver strapazzato il Ferencvaros in Ungheria, lo aspetta questa sera allo Stadium per chiudere, Barcellona permettendo, il prima possibile la fase a gironi in Champions. Calcio d’inizio alle 21.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Ferencvaros

Andrea Pirlo ha le scelte obbligate in difesa: esordio stagionale dal 1’ per Alex Sandro, al centro c’è Danilo con De Ligt. Torna Szczesny tra i pali. A centrocampo, preferito McKennie a Kulusevski per l’out destro, con Bernardeschi ancora titolare a sinistra. Turno di riposo per Morata: in attacco, con Cristiano Ronaldo, c’è Dybala.

Serhij Rebrov cambia diversi elementi e soprattutto il modulo di partenza (difesa a 3 o 5 a seconda dei punti di vista) rispetto alla formazione battuta a Budapest a inizio novembre. In attacco c’è Zubkov con Uzuni e Nguen,

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Dvali, Blazic, Frimpong; Lovrencsics, Siger, Somalia, Heister; Uzuni, Zubkov, Nguen. Allenatore: Rebrov.