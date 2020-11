A Castellammare di Stabia si affrontano la Juve Stabia di Paladino e la Paganes . Un derby che dovrebbe essere spettacolare Sarà giocato nel nome di Maradona. Anche al Menti sarà osservato il minuto di raccoglimento in onore del re del calcio e al 10′ applausi per colui che ha reso fantastico questo sport. In basso le foramzioni ufficali di Juve Stabia e Paganese.