Ischia piange la scomparsa di Don Angelo Iacono, Parroco di Santa Maria del Carmine a Serrara Fontana. Era ricoverato per Covid

Ischia in lutto per la morte di Don Angelo Iacono, Parroco di Santa Maria del Carmine a Serrara Fontana. Don Angelo lo scorso 9 novembre era risultato positivo al Coronavirus e si trovava ricoverato presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. A comunicare la dolorosa notizia e Mons. Pietro Lagnese, vescovo di Ischia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook della Diocesi: «Il nostro Vescovo Pietro con grande dolore comunica che il carissimo don Angelo Iacono, pochi minuti fa, ha concluso la sua giornata terrena. Raccolto in preghiera invita il presbiterio e i fedeli tutti ad affidare alla Misericordia di Dio il carissimo confratello ed esprime alla famiglia e alla comunità parrocchiale le più sentite condoglianze».