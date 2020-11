Inzaghi rovina la prima di Prandelli che già vede le streghe!

La sfida che vede il ritorno di Cesare Prandelli su una panchina di serie A ed in particolare su quella gloriosa della Fiorentina contro il Benevento è durata solo 45’. Nel primo tempo in pratica non si è giocato proprio. La partita ha inizio nei secondi 45’ dove c’è il dominio incontrastato dei sanniti d’Inzaghi. La prestazione della Fiorentina è impalpabile, squadra senza anima ma con tanta confusione. Avrà da lavorare il buon Cesare. Il Benevento invece sfrutta la confusione della squadra toscana. La rete delle streghe accade al 48’ Pallone persa dalla Fiorentina, Insigne Roberto passa ad Improta il qual con un bel tiro batte Drogowski. La Fiorentina non riesce a reagire. Il pallone da Improta va ad Insigne che tira ma il portiere polacco respinge. Ancora la squadra d’ Inzaghi che con Insigne non ne approfitta di un buon contropiede. Ci prova anche Lapadula ma la sua punizione viene deviata in angolo. La Fiorentina solo in un’occasione cerca il goal. Boja Valerio passa a Cutrone che piazza un rasoterra che arriva a Vlaovic ma Montipò salva e maggio libera. La sfida finisce con un tiro alto di Lapadula. La Fiorentina inizia male il nuovo corso di Prandelli. Cesare venne, vide ma a differenza dell’imperatore romano perse, almeno la prima.