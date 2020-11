Intolleranze alimentari, il test nella Farmacia Elifani di Meta (Napoli)

Meta (Napoli). «Nella nostra farmacia è possibile sottoporsi a un test immuno-enzimatico basato sul dosaggio qualitativo delle IgG4 per la diagnosi delle intolleranze, utilizzando una piccola goccia di sangue prelevato dal dito. Vengono esaminati 57 alimenti tra singoli e mix con una grande varietà tra verdure, carne e frutta». È quanto si legge sul sito Internet FarmaciaElifani.it, in merito al servizio di intolleranze alimentari.

«Una intolleranza alimentare – fanno sapere i farmacisti della farmacia Elifani di Meta (NA) è una reazione avversa dell’organismo verso determinati cibi. A differenza di quanto avviene nelle allergie alimentari, questa reazione non dipende dal coinvolgimento del sistema immunitario. I sintomi possono verificarsi anche a distanza di tempo dall’ingestione di un determinato alimento e le reazioni sono “dose dipendenti” (ossia legate alla quantità di alimento assunto)».

In tal senso, i farmacisti puntualizzano che «le intolleranze possono manifestarsi con sintomi gastrointestinali (crampi, diarrea, stitichezza, nausea e flautolenza) sintomi cutanei (eczema e dermatite) malessere diffuso, stanchezza, emicrania e disturbi del sonno, difficoltà a perdere peso. Generalmente è sufficiente la totale esclusione dalla dieta dell’alimento che causa la sintomatologia per alcuni mesi per recuperare la ‘tolleranza’».

È possibile conoscere ulteriori dettagli sull’operatività del servizio chiamando il numero 081 8786605 o recandosi direttamente nei locali della Farmacia Elifani a Meta (NA), in Via Angelo Cosenza 2/4.