Intervista al Presidente Nazionale Amira Valerio Beltrami a cura di Sabry Abbrunzo

Il presidente nazionale AMIRA Valerio Beltrami, afferma: “I colori che prediligo per identificare le Regioni in tempo di Pandemia, sono quelli della Bandiera Italiana”

Vorremo avere il tempo di ascoltare tutte le voci dei Direttori di Sala, i veri professionisti della ristorazione, consapevoli del fatto che, ognuno di loro vorrebbe esprimere le proprie opinioni in merito alla chiusura dei ristoranti dando sfogo alla propria rabbia e sicuramente con la voglia di dare consigli per non bloccare il lavoro. Purtroppo però, impossibilitati dal periodo, abbiamo deciso di intervistare il Presidente Nazionale Valerio Beltrami, come portavoce di tutti gli associati. Il Presidente Beltrami, che vive a Domodossola ed è in carica da novembre 2016, grazie alla sua semplicità e determinazione, riesce a rappresentare con grande pregio, la categoria dei maîtres, impegnandosi a far valere sempre i diritti dei professionisti della ristorazione, perché questo è un lavoro che deve trasmettere passione e ricevere sempre in cambio, gratitudine e soddisfazioni.