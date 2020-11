Interrogazione parlamentare del Senatore A . Iannone su presidio Castiglione di Ravello

La sanità in Costiera amalfitana è oggi ancora più un nodo centrale che riguarda il diritto alla salute dei cittadini sancito ricordiamolo dalla Costituzione . In questi mesi febbricitanti da emergenza Corona virus gli ospedali a volte non possono accogliere l’utenza in maniera tempestiva come la cronaca ci racconta.

La notizia di questi giorni riguarda in particolare il presidio di Castiglione di Ravello che una delibera di giunta regionale “stacca” dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’onorevole A. Iannone di Fratelli d’Italia sottolinea in una interrogazione parlamentare appena presentata i notevoli svantaggi che tale distaccamento comporterà nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini della Costiera amalfitana.

Il parlamentare precisa la ferma volontà e urgenza di mobilitare tutte le forze locali e nazionali per contrastare una scelta della giunta regionale imbarazzante ed irresponsabile , soprattutto in questo contesto storico che stiamo vivendo.

Una decisione presa dalla giunta di De Luca nonostante le numerose rassicurazioni dei rappresentanti locali del suo stesso schieramento quali il sindaco di Minori Andrea Reale .

Gli elettori dovrebbero, conclude il parlamentare ,rivedere la fiducia che hanno accordato al presidente neo eletto della Campania e al suo giannizzero locale. Il Responsabile della Costiera amalfitana di Fratelli d’Italia Matteo Cobalto si unisce a tale appello nella speranza che non rimanga inascoltato.

Valeria Civale