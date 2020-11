Inter-Torino, le formazioni ufficiali

Al rientro dalla sosta, l’Inter cerca di riprendere la marcia in vista di un vero e proprio tour de force. Di fronte, il Torino, a caccia della seconda vittoria in questa Serie A: l’ultimo successo è datato 4 novembre in casa del Genoa. A condizionare la gara, l’effetto Coronavirus: i nerazzurri sono privi di Kolarov e Brozovic; i granata devono fronteggiare la positività del proprio tecnico, nonché di altri quattro calciatori, i cui nomi non sono però stati resi noti dalla società. Calcio d’inizio alle 15.

Antonio Conte spariglia le carte, in vista della prossima di Champions League. L’assenza più clamorosa è quella di Lautaro: con Lukaku giocherà Alexis Sanchez. Fuori anche Eriksen, sulle fasce del centrocampo agiranno Hakimi e Young. Out in difesa sia Skriniar che De Vrij: con Bastoni ci saranno D’Ambrosio e Ranocchia.

Marco Giampaolo non sarà in panchina. Al suo posto, il vice Francesco Conti. Che cambia modulo, ovviamente su indicazione del primo allenatore. I granata scendono infatti in campo la difesa a tre, formata da Lyanco-Bremer-Nkoulou. Singo e Ansaldi gli esterni di centrocampo, in attacco Verdi fa reparto con Belotti.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Torino.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Alexis Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile).