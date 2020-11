Insigne super e Belottti segna … Berardi raddoppia per la finale

L’Italia si è qualificata per la final four di Nations League, che si giocherà ad ottobre 2021 a Milano e Torino. Nell’ultima partita giocata a Sarajevo gli azzurri hanno battuto la Bosnia 2-0 e chiuso il girone al primo posto.

0-2: al 23′ st Locatelli vede il movimento di Berardi, che in area con uno spettacolare sinistro al volo raddoppia.

0-1: al 22′ pt Insigne sulla sinistra vede il movimento di Belotti, che, al volo, pur non colpendo bene, insacca.

4-2 alla Danimarca, Belgio qualificato – Il Belgio si è qualificato per la Final Four di Nations League battendo la Danimarca per 4-2, su cesso che gli ha permesso di vincere il Gruppo B. I ‘Diavoli Rossi’ sono andati in vantaggio con Tielemans al 3′ pt, la Danimarca (reduce da cinque vittorie consecutive) ha pareggiato con Wind al 17′ pt. Nella ripresa, all’11’ st Belgio in vantaggio con Lukaku, che si ripete al 23′ st.

Un’autorete di Courtois a quattro minuti dalla fine riapre la partita ma un minuto dopo De Bruyne fa poker e il Belgio vince il girone con 15 punti lasciando i danesi e l’Inghilterra, che ha battuto 4-0 l’Islanda (doppietta di Foden), staccati di 5 lunghezze.