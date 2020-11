INSIGNE CARICA GLI AZZURRI PER LA SFIDA CONTRO LA CAPOLISTA MILAN

La ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni della Nazionale avrà in Napoli-Milan il match clou. Il Napoli parte favorito di misura contro la capolista, che è in grande forma ma non vince in casa dei partenopei da dieci anni.

Gli analisti di Planetwin365 anticipano una partita che potrebbe regalare da 2 a più gol (Over 1,5 a 1,15) e suggeriscono un risultato esatto di 2-1 (9,18) a favore dei partenopei, appoggiati dal 41% dei supporter. Il Milan, sostenuto dal 32% dei tifosi, non perde in trasferta da 14 gare e per questa giornata dovrà fare a meno della guida di Pioli in panchina, sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera.

Assenze importanti anche per i padroni di casa che dovranno fare a meno in attacco di Osimhen, infortunato alla spalla destra, e di Ospina tra i pali. Scontato dunque l’impiego al centro dell’attacco di Mertens che cerca il suo quarto sigillo in campionato (2,80) con Insigne (3,15) a suo supporto. Per i rossoneri c’è il solito Ibrahimović (2,35), in testa alla classifica marcatori con 8 gol in 5 presenze.

Nella stessa giornata si affronteranno l’Inter (1,34) e il Torino (8,00), entrambe protagoniste di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Secondo i quotisti di Planetwin365, saranno i neroazzurri a conquistare la vittoria con il risultato di 2-1 (9,29). Tra i possibili marcatori per l’Inter spunta Martinez (1,90), mentre la squadra ospite confida in Belotti (3,00) che domenica raggiungerà la sua 200esima presenza con la maglia del Toro in competizioni ufficiali.