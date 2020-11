Insieme per Ravello “Sicuri che il sindaco Di Martino ha adottato misure sicurezze, da parte nostra senso responsabilità”

Ravello, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Le opposizioni intervengono su Facebook “Apprendiamo dalla stampa locale on line, che il Sindaco Salvatore Di Martino risulta essere tra i contatti diretti del sindaco di Agerola Luca Mascolo risultato, purtroppo essere positivo al Covid. Nell’auspicare che non vi sia stato contagio, e nel formulargli i nostri migliori auguri, siamo certi che il Sindaco abbia adottato tutte le cautele previste ai fini di scongiurare il propagarsi dei contagi e che intenda osservare – per la sicurezza e serenità di tutta la cittadinanza – un periodo di isolamento fiduciario sin da subito . Con il senso di responsabilità che contraddistingue la nostra azione politica – confermiamo la nostra disponibilità a collaborare ed affiancare l’Amministrazione comunale a fronteggiare la grave crisi sanitaria e sociale che stiamo vivendo” . Questo l’intervento dei consiglieri comunali di minoranza Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi.