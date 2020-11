Insegnare in tempi di pandemia: seminari FLC CGIL e Proteo Fare Sapere sulla professionalità docente

Seminario Insegnare nella scuola secondaria di II grado in tempi di pandemia, 4 novembre 2020

“Didattica Digitale Integrata: consapevolezza pedagogica della professionalità docente tra limiti e possibilità”.

Seminario in videoconferenza – 4 novembre 2020 h. 15.30

Articolazione dei lavori:

Modera:

Grazia Frilli, Coordinatrice dei Forum della professionalità docente della FLC CGIL

Interverranno:

Prof. Beppe Bagni, Presidente nazionale CIDI

Prof. Cristiano Corsini – Professore associato di Pedagogia sperimentale all’Università

Roma tre.

Prof. Dario Missaglia, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere

Conclude:

Graziamaria Pistorino, Segretaria nazionale FLC CGIL

Il seminario, rivolto ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, potrà consentire un confronto sulle

esperienze concrete di lavoro e sulle problematiche emergenti dalla disposizioni normative e dalle modalità

pedagogico-didattiche che sono richieste. Riteniamo molto importante una riflessione sulla professionalità

docente, con particolare attenzione all’accresciuta e più articolata necessità di funzionamento delle scuole

nell’attuale situazione di emergenza sanitaria che tanto ha inciso sull’attività lavorativa, sia relativamente

all’organizzazione delle lezioni sia riguardo alle prestazioni professionali e didattiche richieste agli

insegnanti.

Le sempre maggiori competenze metodologiche richieste della complessità del rapporto con alunni, famiglie

e con i mutati contesti sociali e culturali, la Didattica Digitale Integrata, la collegialità delle scelte educative

e della conseguente realizzazione di rinnovate modalità di insegnamento, vanno inquadrate tenendo conto

di una importante tradizione pedagogica, democratica ed inclusiva, senza affrettarsi a trasformare i

necessari strumenti di emergenza in soluzioni facili, elevate a sistema.

Durante l’incontro verrà dato spazio ai contributi dei partecipanti.

Il link alle videoconferenze sarà comunicato ai lavoratori interessati dalle strutture territoriali della FLC

CGIL.

Ai partecipanti Proteo Fare Sapere invierà l’attestato di partecipazione. Proteo è soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM

08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto

Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.