Indice Rt, monitoraggio Iss: valore nazionale a 1.18, in quattro Regioni è inferiore a 1.

Quindi: alcuna Regione verrà retrocessa in zona rossa o in zona arancione o avanzerà in zona gialla, fatta eccezione per l’Abruzzo che dovrebbe prendere la decisione di passare in fascia rossa indipendentemente dai dati. Per vedere cambiamenti nella mappa bisognerà aspettare il 27 novembre, quando Lombardia e Piemonte dovrebbero uscire dalla zona rossa. Oggi il ministro della Salute Speranza ha firmato un’ordinanza, in vigore da venerdì 20 novembre fino al 3 dicembre, con cui si rinnovano le misure in Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta.