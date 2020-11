Incidente sull’autostrada A3: tir si ribalta e invade la carreggiata opposta

Incidente sull’autostrada A3, dove si registrano code lunghissime a causa di un tir che ha sbandato ed ha ostacolato la circolazione su entrambe le carreggiate. Il sinistro risale ad alcuni minuti fa, ed è avvenuto nei pressi dell’uscita per Napoli.

Secondo le informazioni apprese, il mezzo pesante stava transitando lungo l’autostrada che collega Salerno a Napoli e, per cause ancora in corso d’accertamento, il conducente alla guida del tir ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul lato destro, distruggendo lo spartitraffico e invadendo la carreggiata opposta.

Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute del conducente, ma non si registrano gravi danni agli altri utenti della strada. Intanto si segnala un forte traffico che tutt’ora sta rallentando notevolmente le uscite verso Napoli.