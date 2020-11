Incidente stradale tra Empoli e San Miniato, in fiamme autocisterna. Una autocisterna che traportava combustibile ha preso fuoco in seguito a un incidente stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI), tra Empoli e San Miniato. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare l’area. Sul posto rinforzi dai distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera, Santa Croce, Prato e i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Rimasto illeso l’autista.

Fonte SkyTG24