Incidente in Costiera Amalfitana: ciclista contro autobus, finisce in ospedale. Oggi, sabato 7 novembre 2020, in tarda mattinata, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto di Marmorata, del Comune di Ravello, si è verificato un brutto incidente.

Un ciclista ha impattato contro il parabrezza di un autobus, per poi finire sull’asfalto.

Si è reso, dunque, necessario il trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso di Castiglione, in codice rosso.

Immediatamente sono stati effettuati tac ed esami, che hanno evidenziato la necessità di un’operazione, motivo per il quale è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale di Salerno.

Sul posto dell’incidente, sono al lavoro i Carabinieri.