Incidente fra Maiori e Minori, il ragazzo di Amalfi non è in pericolo di vita

Costiera amalfitana. Come anticipato, ieri sera c’è stato un incidente fra Minori e Maiori alla Torricella dove è rimasto ferito un ragazzo di Amalfi che fortunatamente non è in pericolo di vita. Moto contro auto in località Torricella. Come riporta La Città di Salerno, l’impatto è avvenuto ieri sera alle 19:30 lungo la statale 163 al confine tra i comuni di Maiori e Minori. A causa del restringimento di carreggiata, in zona era presente un impianto semaforico. Il conducente dell’auto e il motococlista si sono scontrati frontalmente. Ovviamente, ad avere la peggio è stato il centauro. Il motociclista originario di Amalfi è stato sbalzato dal sedile ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Illeso invece il conducente della Ford Fiesta che è stato protetto dal parabrezza della sua macchina nell’impatto frontale.