Incidente a Positano: uomo investito da un furgone in retromarcia. Fortunatamente sta bene

Positano. Questa mattina c’è stato un brutto incidente nella perla della Costiera amalfitana che però, fortunatamente, non si è concluso in maniera tragica. Un uomo di mezza età è stato investito da un furgone che procedeva in retromarcia.

Raccontiamo l’accaduto. Si tratta di Michele Cuccaro lo chef, di circa 70 anni, che stava scendendo dalla strada del Cimitero a piedi. Arrivato sulla strada, nei pressi di “Palatone”, è stato investito dal furgone che andando in retromarcia non l’ha visto. Michele è stato soccorso dal 118 di Positano. Adesso sta bene anche se si è ferito alla testa.

Purtroppo in quel punto accadono spesso incidenti come questo: l’episodio non è tra i primi. Si invita sempre alla prudenza e alla massima attenzione soprattutto quando si è alla guida di veicoli.