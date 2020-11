Incidente a Positano: rotto il vaso di una cicas. Nessun furto. Questo primo pomeriggio di lunedì 16 novembre 2020, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si è verificato un incidente che ha visto coinvolta una pianta di cicas in Piazza dei Mulini: il vaso è stato rotto e la pianta era riversa al suolo, sotto la pioggia di oggi. Immediatamente sono intervenuti i vigili, come ci ha detto il comandante Sergio Ponticorvo, i quali hanno provveduto a far sostituire il vaso. Ora il Comune sistemerà il tutto.

Nessun furto, dunque, a dispetto di ciò che pensavano i cittadini.