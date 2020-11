Inchiesta per una morte in Ospedale a Sorrento. Dubbi su incidente, si pensa a morte sul lavoro Muore dopo il ricovero all’ospedale di Sorrento per le conseguenze di un presunto incidente stradale, ma la Procura ipotizza che si tratti di una morte bianca. La vittima è un uomo di 62 anni che è stato accompagnato da un conoscente al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia già in condizioni disperate. Sul corpo i segni di traumi e fratture multipli, con la ferita più grave alla testa. Il violento trauma cranico, secondo i sanitari del presidio sorrentino, ha poi causato il decesso.

L’uomo che lo ha accompagnato in ospedale ha raccontato di un incidente stradale, nel quale lui è rimasto illeso, mentre il 62enne ha riportato numerose ferite, traumi e fratture. Una narrazione degli eventi giudicata poco realistica tanto che al pronto soccorso sono arrivati i poliziotti del commissariato di Sorrento, i quali, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno immediatamente disposto il sequestro della salma e l’acquisizione della cartella clinica.

L’ipotesi è che il 62enne lavorasse a nero in un cantiere edile della zona dove si sarebbe verificato l’incidente poi rivelatosi fatale. Al momento, mentre si cerca di ricostruire l’accaduto, è stato Identificato il testimone, che rischia una denuncia. La salma è invece stata trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia.