Inchiesta della redazione circa la pandemia.Domande dei lettori sul Covid-19 al Dr. Carlo Alfaro

MA DI COSA PARLIAMO Rubrica di Gigione Maresca

Inchiesta della redazione circa la pandemia. Domande dei lettori sul Covid-19

abbiamo chiesto la disponibilità a chiarire con risposte specifiche, l’intervento professionale del dottor Carlo Alfaro pediatra, in campo come altri medici per fronteggiare con impegno una situazione di emergenza medica drammatica. Lavorare su un fronte pericoloso è sempre complicato e difficile.

Inoltre, le Regioni hanno difficoltà a trasmettere i dati in tempo reale a causa del grave sovraccarico dei servizi territoriali, che porta a sottostimare la reale trasmissione del virus. Quindi ci sono due problemi della classificazione: che si basa su dati vecchi e non reali.

Gli indicatori sono raggruppati in tre ambiti: la capacità di raccolta dati delle singole Regioni; la capacità di testare tutti i casi sospetti e garantire adeguate risorse per contact tracing, isolamento e quarantena; la tenuta della sanità (pressione su ospedali e terapie intensive).

La Campania è diventata, per molti osservatori, simbolo dell’errore compiuto dal governo Conte nella classificazione delle Regioni. Unici dati positivi della Campania è che l’indice Rt si è stabilizzato e che in assoluto vanta la più bassa mortalità Covid d’Italia. Ma che non spiegano il mistero di essere in zona gialla.

Secondo l’osservatorio indipendente Gimbe, la Campania è prima in Italia per incremento percentuale di positivi.

Come si valutano i famosi 4 scenari in base a cui si decidono i lockdown?

I 4 scenari, previsti dal documento del governo “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, sono stabiliti in base all’Rt, l’indice di trasmissione. Lo scenario 1 presenta una situazione di trasmissione localizzata (focolai) con Rt minore di 1; lo scenario 2 è una situazione di trasmissione sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario territoriale, con livelli di Rt compresi tra 1 e 1,25; lo scenario 3 è una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta per il sistema sanitario e Rt tra 1,25 e 1,50: richiede lockdown locali e parziali;

Inizialmente in fascia arancione c’erano Puglia e Sicilia, in fascia rossa Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria; in un secondo momento sono passate in fascia arancione anche Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria e in area rossa la Pa Bolzano.

La fascia rossa corrisponde allo scenario 4: lo stesso delle zone arancione più sospensione delle attività commerciali, fatta eccezione per i generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e divieto di attività sportive tranne che individuali; svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, o se necessario per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, mentre per le altre classi e l’Università solo didattica digitale integrata; potenziamento dello smart working.

La fascia arancione corrisponde allo scenario 3: vietato ogni spostamento se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute (autocertificazione), sospesi i servizi di ristorazione, tranne consegna a domicilio e asporto.

Per il giallo: coprifuoco dalle 22 alle 5, didattica a distanza totale per le superiori, trasporti pubblici riempibili al 50% e chiusura nel weekend dei centri commerciali.

Dopo il benessere post-lockdown, a partire dalla seconda settimana di luglio si è registrato un aumento dei casi a livello nazionale che ha indicato l’inizio della transizione dalla prima alla seconda fase, che è esplosa a fine settembre e impennata da metà ottobre. Oggi ci troviamo in una fase di crescita esponenziale della curva. A differenza della prima ondata pandemica, dove i casi erano concentrati in poche Regioni, il Coronavirus circola ora ad elevata tenuta in tutte le Regioni.

Il virus colpisce tutte le età, ma con gravità crescente per gli anziani. L’età mediana delle persone colpite nella prima fase era intorno ai 70 anni, in agosto è scesa verso i 30 anni, si è stabilizzato a settembre e ottobre intorno ai 40 anni ma ora lentamente sta crescendo. Se sono colpite le persone anziane è più alto il rischio di complicazioni.

Quindi la situazione è allarmante, ma non critica perché il tasso di letalità è minore di 1, rispetto al 6% della prima fase della pandemia. Il rischio se gli ammalati sono troppi è che il sistema sanitario non soltanto non sia più in grado di occuparsi dei pazienti Covid, ma nemmeno di prestare le cure ai cittadini colpiti da altre patologie.

È stata superata, complessivamente in Italia, la soglia critica del 30% dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid e si sfiora il limite del 40% dei posti disponibili occupati in area medica. I medici ospedalieri data l’emergenza sono utilizzati in aree diverse dalla propria specialità, con rischi per l’assistenza.

La situazione è in fase di quotidiano e progressivo peggioramento, come è normale nella fase di crescita dell’ondata epidemica. Abbiamo un esercito di persone positive, sfiorano i 600mila. C’è un problema di carenza di sanitari, i medici di base sono sovraccaricati da pressioni, i pronto soccorso presi d’assalto, gli ospedali affollati.

Prima o poi il SARS-CoV-2 si adatterà all’uomo e non sarà più clinicamente aggressivo, diventerà endemico e non più epidemico. In questo processo il vaccino avrà un ruolo di acceleratore perché creerà una barriera di persone non suscettibili alla circolazione del virus, nel frattempo dobbiamo abbassare la circolazione con gli atteggiamenti individuali come mantenere il distanziamento sociale e usare la mascherina. Il rischio è che prima di arrivare alla stabilizzazione ci siano ancora fasi difficili con collasso dei sistemi sanitari e aumento dei decessi.

Quando i casi sono troppi, diventa difficile identificare le catene di contagio. Il tracciamento è importante per impedire nuovi contagi, isolando chi è già infetto ma non ancora sintomatico e quindi capace di diffondere il virus. Se con le misure di contenimento si riesce ad abbassare il numero dei casi, si può riprendere il tracciamento dei contagi. L’app Immuni purtroppo non ha funzionato, probabilmente per numero insufficiente di downloads.

Non si sa per quanto tempo. Gli studi sembrano suggerire che purtroppo la risposta anticorpale a Sars-CoV-2 diminuisce rapidamente nel tempo. Questo ci fa capire che l’immunità di gregge non potrà mai essere raggiunta senza vaccino .

Disponiamo di due tipi di test: il “tampone antigenico rapido”, che è un test di screening, e può essere la prima scelta per lo screening di un contatto stretto (asintomatico) di caso confermato, e il “tampone molecolare”, che è il test di certezza, e va fatto per la conferma di un test antigenico positivo o di prima scelta in un caso sospetto sintomatico o infine per certificare l’avvenuta guarigione dei casi positivi. Non deve fare nessun test invece chi ha avuto contatti con contatti stretti di caso confermato: la malattia non si trasmette “per terza persona”.

Chi esegue un tampone deve restare in quarantena fino al suo esito: se il risultato del test è positivo il paziente viene posto in isolamento e i suoi contatti stretti in quarantena. Allo stato attuale i test rapidi salivari (antigenici o molecolari) sono ancora in fase di valutazione.