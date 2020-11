In tutti i comuni della costiera amalfitana prosegue senza soste il lavoro dei COC per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Riceviamo e pubblichiamo

CONFERENZA DEI SINDACI DELLA COSTA D’AMALFI

Prosegue senza soste il lavoro dei COC di tutti i Comuni della Costa D’Amalfi, coordinati in prima persona dai Sindaci, per far fronte all’emergenza COVID 19 che ha coinvolto in questa seconda fase anche la nostra bella Costiera Amalfitana con numerosi casi di positività al virus. Quale delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci, rappresentando il comune sentire dei colleghi, ringrazio di cuore i vertici della nostra ASL per la sensibilità dimostrata nell’istituire l’USCA presso il Porto di Maiori, i medici e gli infermieri che la compongono e che con grande umanità e professionalità stanno operando anche al di là dell’orario ordinario per smaltire una grossa mole di lavoro, con la preziosa collaborazione dei gruppi di Protezione Civile e della Croce Rossa. In tutti i comuni si stanno praticando i tamponi necessari per l’individuazione delle positività e il contenimento della sua diffusione. A tale proposito sento l’esigenza di ringraziare la FEDERLAB, che è l’associazione di categoria dei laboratori di analisi e dei centri polispecialistici, ed il suo Presidente Gennaro Lamberti che oggi ha fatto pervenire in omaggio 300 tamponi ai comuni della costiera amalfitana, permettendo la prosecuzione dell’attività anche durante il fine settimana. Come ho ripetuto in numerose occasioni, ciascun Sindaco è responsabilmente impegnato per traghettare le nostre comunità fuori dalla pandemia, ma è parimenti indispensabile che ogni cittadino si faccia parte attiva rispettando tutte le regole e usando le misure e i dispositivi a tutela della salute collettiva. Ce la faremo se non abbassiamo la guardia, se ognuno farà la sua parte senza limitarsi a delegare ma agendo fattivamente per la sicurezza delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Si vincerà solo nel segno della piena unità e collaborazione. Buon lavoro a tutti. (Il delegato alla Sanità Andrea Reale)