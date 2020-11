Il virologo Andrea Crisanti: “Allucinante parlare di sci. Il Natale è il tempo migliore per un lockdown in Italia”

Il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, pone l’attenzione sull’elevato numero di decessi per Covid in Italia e lo fa intervenendo al programma di La7 “Piazza Pulita”, evidenziando come si tenda a non dare il giusto rilievo a questo dato. Crisanti – come riporta “Notizie.it” – afferma che “L’Italia si avvia ad avere il primato dei morti in Europa. Ritengo davvero allucinante che si parli di sci e di divertimenti quando c’è una tragedia di dimensioni immani che coinvolge tantissime persone. È una strage silenziosa che davvero mi indigna”.

Per quanto riguarda l’imminente Natale e le misure da adottare il professor Crisanti considera questo periodo come il migliore per un lockdown in Italia che possa far scendere la curva dei contagi in modo da affrontare il mese di gennaio con una sicurezza maggiore: “Dovremmo cogliere quei giorni come un’occasione per consolidare i risultati di queste restrizioni. Penso che con un po’ di buon senso si potrebbe coniugare la possibilità di non danneggiare il consumo con quella di evitare la trasmissione. Credo che con un po’ di buon senso si potrebbe fare”.