Il Vaticano si prepara al Natale. Dalla Slovenia arriva in Piazza San Pietro un abete alto 28 metri

Anche in Vaticano fervono i preparativi in vista del Santo Natale. E questa mattina è arrivato in Piazza San Pietro un grande abete rosso al quale presto si unirà il tradizionale presepe. L’albero arriva dall’area sudorientale della Slovenia, è alto 28 metri ed ha un diametro di circa 70 centimetri. Il Presepe, invece, rsarà in ceramica italiana, dono di Castelli in provincia di Teramo, centro importantissimo per la ceramica fin dal XVI secolo. Venerdì 11 dicembre allee ore 16.30 ci sarà l’inaugurazione – come riporta Vatican News – ovviamente nel pieno rispetto di tutte le limitazioni legate all’emergenza sanitaria da Covid.19. Si tratterà, infatti, di una cerimonia ristretta presieduta dal Presidente e dal Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Sia l’albero che il presepe resteranno in Piazza San Pietro fino al 10 gennaio 2021, Festa del Battesimo del Signore.