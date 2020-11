Tavola rotonda sul tema ” Il Turismo a Sorrento nell’epoca del Covid. Quali prospettive? Idee e Proposte.”

Evento on line mercoledì 2 dicembre ore 16,00.

Per collegarsi scaricare il programma meet di google e successivamente cliccare sul link:

https://meet.google.com/egh-ioky-swh

Parteciperanno

Don Alfonso Iaccarino, ass.re al turismo di Sorrento;

Alessio Franzese, Horwath Htl;

Margherita Chiaramonte, Gesac-Aeroporto Capodichino;

Mario Colonna, Camera di Commercio di Napoli;

Marco Sprizzi, Expedia, direttore marketing per l’Italia;

Roberto Galano, v.presidente ex.per l’Italia Jones LangLaSalle;

Palmiro Noschese, Hotelier & Luxury Hospitality Developer;

Heather Williams, TerraEvents DMC, direttore per l’Italia;

Eugenio Marzuillo, New Congress, direttore, prop.

Gino Acampora, Acampora Travel, direttore.

Valeria Fruscio, Hilton Sorrento Palace GM.

Carlo Antonio Lavia, ANBBA, delegato per la Campania.

Giovanni Cioffi, About Sorrento, amministratore.

Gaetano Milano, amministratore. delegato Fondazione Sorrento

Michele Guglielmo, Aria Nuova Penisola Sorrentina, presidente.