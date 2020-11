Il treno Frecciarossa delle 5:15 Salerno-Roma non sarà soppresso

La Filt-Cgil di Salerno ha appena appreso la notizia del ripristino del Frecciarossa 9608 in partenza alle 5:15 da Salerno e diretto Roma Termini. La soppressione avrebbe inevitabilmente comportato enormi disagi all’intero traffico regionale, mettendo in difficoltà centinaia di lavoratori della provincia di Salerno che ogni giorno si recano fuori regione per motivi di lavoro. La mobilitazione avviata da questa Organizzazione Sindacale non si è mai fermata, e anche in questa occasione ha avuto un riscontro tangibile nel risultato auspicato e ottenuto a tutela degli utenti e dei lavoratori.

Molti si erano ribellatti alla decisione considerato che tale mezzo è di fondamentale importanza per decine e decine di insegnanti e impiegati che lavorano nella Capitale e che usufruiscono di questo servizio per raggiungere i luoghi di lavoro in perfetto orario.