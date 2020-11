Minori, Costa d’ Amalfi ( Salerno ) . Il terremoto e dintorni. Fondi a chi ha vissuto la tragedia solo per televisione, lo stesso avvenne per alluvione del 54 , che colpi anche Maiori e la Costiera amalfitana . Anche se con sensibile ritardo, ma per rispetto della verità forse, il sempre verde on.le Ciriaco de Mita, sindaco in carica di Nusco di Avellino, manovratore eccellente delle cose che politicamente contano, ha ammesso e denunciato quanti, tanti , molti sospettavano

“Ha usufruito dei fondi per la ricostruzione post-terremoto gente che ha vissuto la tragedia solo per averla vista per televisione guardando i telegiornali ed i programmi sull’argomento.

Immaginarsi che hanno ricevuto fondi, grazie alla legge 219/81, prprietari di case non certo interessate dall’evento sismico e sembra che ciò si sia verificato anche in costa amalfitana.

Pensare che furono ripavimentate anche delle strade di qualche Comune grazie a quella legge.

E qualcuno che si oppose all’accaparramento o alla distrazione dei fondi ci rimise la vita

E l’on.le de Mita dovrebbe ricordare che analoga sistuazione si verificò anche dopo l’alluvione del 1954 nel salernitano.

Questa sera su Positanonews TG speciale servizi sul Terremoto in Irpinia che ha sconvolto la Campania 40 anni fa .