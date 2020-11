Il Tar della Campania respinge i ricorsi dei genitori e conferma la riapertura graduale delle scuole

In Campania, dopo il periodo di chiusura legato all’emergenza Coronavirus, riaprono in modo graduale le scuole. I primi a ritornare in classe saranno i più piccoli che martedì 24 novembre varcheranno nuovamente il portone dei vari istituti scolastici. Tanti i genitori che si erano dichiarati contrari alla riapertura delle scuole proprio per il rischio di contagi ed avevano presentato dei ricorsi al Tar avverso l’Ordinanza regionale n.90/2020 con la quale è stata programmata a partire dal 24 novembre prossimo la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Campania, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari. Nella giornata di oggi – come riporta “Il Corrierino” – il Tar della Campania ha emesso due decreti (n. 2153/2020 e n. 2161/2020) con i quali respinge i ricorsi proposti dai gruppi di genitori ed affermando la legittimità dell’ordinanza impugnata, tenuto conto che la stessa, nel quadro di persistente emergenza sanitaria, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell’interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività “in presenza” ed individua, allo scopo, un percorso necessariamente caratterizzato da gradualità e prudenza, accompagnato da ulteriori misure cautelative allo stesso preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi all’andamento della curva epidemiologica).