IL SINDACO DE MAGISTRIS SIA STRUMENTO DI VERITÀ E NON DI BUGIE.

Le riflessioni del consigliere regionale Diego Venanzoni

Il sindaco di Napoli deve essere strumento di verità verso i cittadini, non può e non deve dire bugie e tantomeno ingenerare falsi allarmi nella popolazione.

Stamattina, durante una delle sue ormai infinite apparizioni nei media nazionali e locali, intervistato a Radio Crc, ha detto che se al comune arrivasse un commissario, verrebbero meno i servizi essenziali, che si fermerebbe tutto, finanche i trasporti e la raccolta dei rifiuti.

Non è accettabile questo becero terrorismo psicologico istituzionale che il sindaco mette in campo per il timore che domani il consiglio comunale possa votare contro e bocciare il bilancio preventivo e dar luogo allo scioglimento del consiglio comunale stesso e alla decadenza del primo cittadino che sarebbe sostituito, appunto, da un commissario prefettizio.

Come tutti sanno, il funzionario, nominato dal Ministro dell’Interno unisce in sé tutti i poteri del comune o della provincia: sindaco, giunta o consiglio e compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.