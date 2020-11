Il Ristorante Garum di Minori selezionato per partecipare alla trasmissione televisiva “Ricette all’italiana”. In seguito ai numerosi feedback positivi ricevuti, il Ristorante Garum di Minori é stato selezionato per partecipare alla trasmissione televisiva “ Ricette all’italiana ” condotta da Davide Mengacci su Rete4 Mediaset.Il servizio speciale ,che si concentrerá sulle eccellenze del territorio campano, andrá in onda mercoledí 18 novembre a partire dalle ore 11.20.

Lo Chef Antonio Esposito sará lieto di aprirVi le porte della sua cucina per presentare un piatto tipico della nostra celebrata tradizione culinaria.

Dunque sintonizzatevi , sará una puntata da non perdere! Buona visione!