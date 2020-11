Il Principe William positivo al Covid ad aprile. Ma lo ha tenuto nascosto

Regno Unito: particolare nascosto dalla Royal family. Il principe William è stato colpito dal covid ad aprile e lo ha tenuto segreto in modo da non allarmare la nazione. È quanto ha riportato nella tarda serata di domenica il Mirror.

Il Duca di Cambridge, 38 anni, ha seguito le linee guida del governo isolandosi da solo a casa, ma il giornale britannico riporta che è stato «colpito piuttosto duramente dal virus». Il principe Wiliam è stato curato dai medici di Corte ma ha preferito tenere segreta la diagnosi perché non voleva causare allarme. Una fonte ha detto al Sun: «William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. Ad un certo punto stava lottando per respirare, quindi ovviamente la Famiglia Reale è stata in preda al panico».