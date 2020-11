Oggi giornata Mondiale degli Alberi. Positanonews ha scelto il post di Claudio d’ Esposito Presidente del WWF Terre del Tirreno sul “Pino Sentinella”, che potete ammirare sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento verso Positano a memento dell’amore per la natura che è amore per il Pianeta e per noi stessi.

Il Pino Sentinella veglia austero e carismatico su passanti, turisti e viandanti che, lasciandosi alle spalle il golfo di Napoli, si accingono a viaggiare nella mitica costiera amalfitana di fronte alle isole celebrate da Omero, dove echeggia ancora il canto delle Sirene.