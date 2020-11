Il Napoli si ritrova a Bologna grazie alla sua gazzella nera

Il Napoli si ritrova e vince a Bologna sotto la torre degli asinelli. Lo fa grazie ad un goal dela sua gazzella negra che di testa batte Skorusky. Ma lo fa anche grazie al suo portiere Ospina che con due prodezze salva la vittoria del Napoli , cvittoria che è meritata visto l’andamento della gara. Purtroppo bisogna annotare che anche stavolta mister Gattuso non sa leggere la sfida Vedere libero di giocare S…è un’offesa agli allenatori. Ma il Napoli ha la buona sorte di avere ottimi giocatori che possono vincere da soli la sfida. Al 4′ già Oso,hem tenta la via del goal . Lo fa con un tiro debole che il portiere felsineo para. Al 20′ Fabian passa a Lozano che ripassa ad Insigne il cui tiro va alto. Poi è la volta di Mertens a tierare alto. Al 23′ esplode la gioia azzurra. Lozano parte in contropiede e con un dolce cross imbecca Osimhen che da gazzella si trasforma in giraffa e sotto la torre degli asinelli porta in vantaggio il ciuccio napoletano. 0-1. Il Napoli aprofitta della fascia destra dove Lozano non ha nessun ostacolo visto che Barrow non va mai a fare la fase difensiva. E’ un buon Napoli ma pecca a centrocampo perchè Svendebeg e S. rimangono sempre liberi da marcatura. Nel primo tempo Ospina non deve compiere alcun intervento, si rifarà nei minuti finali della sfida. Talvolta è l’intelligenza tattica di Mertens o Osimhen che vanno a prendere il centrocampista libero felsineo a mettere qualche pezza a centrocampo. Sorge spontanea una domanda:” Non sarebbe meglio un centrocampista al posto di un attaccante? A Gattuso l’ardua sentenza!” Nel secondo tempo viene annullato il goal al Napoli per un fallo minimo di mano di Osimhen. A questo punto il Napoli cerca di gestire il risultato lo fa in maiera sbagliata Gattuso. Inserisce Elmas ma no lo piazza su un centrocampista bolognaose. Mihailovic allarga Orsolini e Vignati ed il Napoli il più delle volte va in difficoltà. Fino all’ultimo minuto quando un cross di Soriano trova Orsolini lasciato libero da Hysaj ma il suo tiro è parato da San Davide Ospina che respinge prima il tiro dell’ala felsinea poi respinge u tiro di Svenberg . e poi Hysaj salva su Orsolini. Il Bologna ci prova, Politano non da una mano a Di Lorenzo e Palacio alla fine del recupero scocca un tiro che Ospina respinge ancora confermandosi numero 1 in campionato senza il minimo dubbio. La sfida finisce . Il Napoli grazie alla sua gazzella trasformatasi in giraffa vince ma soffre ancora per l’ostinazione di un allenatore di non volere cambiare modulo , neanche e soprattuto a partita in corso.