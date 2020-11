Tra campo e mercato, il Corriere dello Sport nella sua edizione campana dedica ovviamente tanto spazio al Napoli in prima pagina. In taglio basso il quotidiano si sofferma sull’infortunio di Victor Osimhen: “Osimehen tiene in ansia il Napoli”. Nel sottotitolo prosegue: “Ha forti contusioni alla spalla e al braccio, non è certa la presenza con il Milan. Mercato, si tratta già il riscatto di Bakayoko”.