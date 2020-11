IL NAPOLI ALLA PROVA DEI TORTELLINI BOLOGNESI NON PUO’ SBAGLIARE L’ASSAGGIO

Le formazioni scelte da Gattuso e Mihajlovic per il match pomeridiano. A centrocampo, per il Napoli, Bakayoko e Fabian

Il Napoli incontrerà il Bologna tra poco e non può sbagliare approccio. . Gattuso ha scelto la formazione a cui affidarsi per cercare di portare a casa la partita. In tribuna Mario Rui e Ghoulam che costituisce un mistero pre-partita e vedranno la gara dalla tribuna.

Un gara tattica con il mister bolognese senza alcuni titolari. Classifica corta con il passo falso della Juve rggiunta nel finale. Al Napoli servono solo i tre punti senza giustificazioni tecnico-tattiche e morali o fische dopo la gara di coppa.

Confermato, per la squadra partenopea, il 4-3-2-1 e secondo alcuni non tanto proficuo come modulo poco “coperto” a centrocampo e possibili difficoltà nel centro el gioco in campo.

In porta, per il Napoli, ci sarà Ospina.

Davanti a lui, sulla linea difensiva,

Gattuso ha scelto Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz. In attacco il tecnico si affida a Osimhen punta centrale. Dietro a lui agiranno Lozano, Mertens e Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All: Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic