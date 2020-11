A seguito del DPCM 3 novembre 2020, il Museo Correale resterà chiuso al pubblico dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Grazie per l’attenzione.

Following the DPCM of 3 November 2020, the Correale Museum will be closed from 6 November to 3 December 2020

Il Museo Correale è chiuso, ma prosegue l’attività on line con la messa in onda di video dedicati ai vari approfondimenti. Anzi sarà l’occasione in cui il Museo va in città e non i cittadini vanno al Museo. Le occasioni saranno dettate da eventi , anniversari ed occasioni. Celebreremo Aniello Califano a 150 anni dalla nascita o la pubblicazione di Spettri di Henrik Ibsen avvenuta 140 anni fa, trascorreremo del tempo nei luoghi e nelle ore di Sil’vestr Feodosievič Ščedrin a Sorrento. Visiteremo le case dei Correale a Sorrento e quella del Tasso. Non sarà possibile incontrarci fisicamente in gruppo come un tempo, ma ci terremo in contatto e limitatamente a poche persone saremo nei luoghi indicati per raccontarci storia e arte radicata nel Museo Correale ma sviluppata nel territorio.